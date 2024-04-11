Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Литва передаст Украине энергооборудование с Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС

Четверг, 11 апреля 2024, 19:19 - Артур Крыжный

Литва передаст Украине оборудование для восстановления поврежденной энергоинфраструктуры с Вильнюсской ТЭС и часть оборудования с Игналинской АЭС.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, информирует lrt.lt.

Власти Литвы передадут оборудование с Вильнюсской ТЭЦ, которая сейчас не действует, а также часть оборудования с Игналинской АЭС и складов энергетических компаний. В Украину также будет отправлен трансформатор на 30 киловатт.

Вильнюсская теплоэлектростанция не работает с 2016 года, на ее оборудовании обеспечивается профилактическая работа, испытания приборов согласно плановым графикам, добавили литовцы.

Реклама:

"Мы дадим все, что им нужно. На 80 процентов в Харькове разрушена вся сеть - и тепло, и электроэнергия. Если мы не поможем, то до зимы украинцы не смогут восстановить сеть, будет очень трудно", - отметил Крейвис.

Напомним:

Украина нуждается в усилении ПВО для защиты энергетических объектов от ракетных атак России, чтобы предотвратить отключения электроэнергии летом, когда потребление электроэнергии приблизится к зимнему пику.

Реклама:

Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.

Литва готова передать оборудование для восстановления и ремонтов энергообъектов Украины.

Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.

Литва энергетика ТЭС Украина
Реклама:
Материалы по теме
Литва планирует продлить запрет на ретрансляцию программ российских телеканалов 10 апреля 2024, 20:25
Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и передать оборудование Украине 8 апреля 2024, 13:26
Литовский производитель крабовых палочек Vici решил продать российский бизнес – СМИ 8 апреля 2024, 12:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте