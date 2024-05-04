Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине

За сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области. Была повреждена подстанция - отключены от энергоснабжения две шахты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

За сутки враг атаковал Днепропетровскую область, в частности Днепропетровская ОГА сообщила о повреждении объектов критической инфраструктуры на Павлоградщине. Были обесточены две шахты. Подстанцию уже запитали.

"За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. Вчера в часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Румынии, Польши и Словакии. Суммарный объем экстренной поставки составил менее процента от суточного потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Украинская энергосистема за сутки привлекла аварийную помощь из Польши, Румынии и Словакии. Графики отключений действуют в Харьковской области и Кривом Роге.

Напомним:

В Павлоградском районе Днепропетровщины сбили 5 "Шахедов", но был поврежден объект критической инфраструктуры, три частных дома.

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