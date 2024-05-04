G7 во главе с США обсуждает предоставление Украине 50 миллиардов из прибыли российских активов - Bloomberg

Getty Images

США ведут переговоры с близкими партнерами, чтобы предоставить Украине помощь на сумму до 50 миллиардов долларов, расходы будут погашены за счет прибыли от суверенных российских активов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам источников Bloomberg, США настаивают на заключении соглашения во время встречи лидеров G7 в Италии в июне.

По их же словам, дискуссии на эту тему были сложными, и на достижение соглашения могут уйти месяцы.

Реклама:

Большинство европейских стран выступают против полной конфискации активов и скептически относятся к предложениям, которые, по их мнению, могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их опасности возмездия со стороны России.

Настойчивость США, по сути, сводится к поиску способа оказать Украине как можно большую поддержку быстро, путем лучшей мобилизации доходов, полученных от замороженных активов, считают источники Bloomberg.

Согласно финансовым результатам Euroclear, за первый квартал замороженные российские активы на сумму около 159 миллиардов евро принесли чистую прибыль в размере 557 миллионов евро и 601 миллион долларов с 15 февраля. С 2023 года эти активы принесли около 3,9 млрд евро чистой прибыли.

Реклама:

Ожидается, что эти активы будут генерировать около 5 миллиардов евро непредвиденных доходов ежегодно, и центральным элементом предложения США является направление этих поступлений на увеличение объема поддержки, которую получает Украина в ближайшей перспективе.

Другой вариант предусматривает, что союзники выпустят облигации на сумму около 50 миллиардов долларов через специальный фонд, который будет финансироваться за счет "неожиданных" доходов. Обновленные планы предусматривают привлечение аналогичных сумм.

Напомним:

30 апреля страны "Группы семи" договорились работать над уменьшением своей зависимости от "гражданских ядерных товаров" из России.

Предложение США по использованию процентов, полученных от замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов, для помощи Украине может получить широкую поддержку стран, которые обеспокоены прямой конфискацией активов.