Литва передасть Україні енергообладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналинської АЕС

Литва передасть Україні обладнання для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури з Вільнюської ТЕС та частину обладнання з Ігналинської АЕС.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, інформує lrt.lt.

Влада Литви передасть обладнання з Вільнюської ТЕЦ, яка нині не діє, а також частину обладнання з Ігналинської АЕС і складів енергетичних компаній. В Україну також буде відправлено трансформатор на 30 кіловатів.

Вільнюська теплоелектростанція не працює з 2016 року, на її обладнанні забезпечується профілактична робота, випробування приладів згідно з плановими графіками, додали литовці.

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"Ми дамо все, що їм потрібно. На 80 відсотків у Харкові зруйновано всю мережу – і тепло, і електроенергію. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко", – зазначив Крейвіс.

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Україна потребує посилення ППО для захисту енергетичних об'єктів від ракетних атак Росії, щоб запобігти відключенням електроенергії влітку, коли споживання електроенергії наблизиться до зимового піку.

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Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.

Литва готова передати обладнання для відновлення та ремонтів енергооб'єктів України.

Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.