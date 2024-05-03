Tesla Маска подала в суд на индийского тезку за плагиат

Компания Tesla подала в суд на индийского производителя аккумуляторов за нарушение торговой марки, поскольку последний использовал бренд "Tesla Power" для продвижения своей продукции.

Об этом сообщает Reuters.

Tesla заявила, что индийская компания продолжала рекламировать свою продукцию под брендом "Tesla Power". Зато индийская компания Tesla Power India утверждает, что ее основным бизнесом является производство свинцово-кислотных аккумуляторов и она не намерена производить электромобили.

Отмечается, что судья предоставил индийской фирме три недели для предоставления письменных ответов после того, как она передала пакет документов в поддержку своей защиты.

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Tesla Маска обвинила индийскую компанию в использовании торговых марок "Tesla Power" и "Tesla Power USA". В судебном протоколе содержались скриншоты веб-сайта, на котором отмечалось, что компания Tesla Power USA также имеет штаб-квартиру в Делавэре.

Представитель Tesla Power сообщил Reuters, что компания присутствовала в Индии задолго до Tesla Маска и имела все правительственные разрешения. В индийской компании утверждают, что никогда не утверждали, что связаны с Tesla Илона Маска

Следующее слушание по делу о торговой марке Tesla India состоится 22 мая.

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Напомним:

Гендиректор Tesla Илон Маск запланировал новую волну сокращений: он уже уволил двух топ-менеджеров компании - старшего директора подразделения Supercharger по разработке сети зарядных станций для авто Ребекку Тинуччи и руководителя отдела новых продуктов Дэниеля Хо.