"Укренерго" просить українців зменшити споживання електроенергії у вечірній час

"Укренерго" закликало українців зменшити вечірнє споживання електроенергії внаслідок ранкової російської атаки на енергосистему 11 квітня та попередніх ударів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Там наголосили, що вранці окупанти завдали значних пошкоджень українським електростанціям. Цьогоріч це вже третя масована атака на українську генерацію.

"Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдала російська армія", – зазначили в "Укренерго".

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У компанії наголосили, що енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії.

"Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання", – кажуть в "Укренерго".

Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00. У компанії просять в цей період не вмикати потужні електроприлади або користуйтесь ними по черзі.

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Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

Крім цього, росіяни завдали удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах.