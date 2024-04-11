Ввечері можливий невеликий дефіцит електрики в Україні, обмежень не прогнозують
В "Укренерго" передбачають незначний дефіцит електроенергії у вечірній пік споживання через те, що генерація сонячних електростанцій зменшиться.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
Наразі, завдяки роботі сонячних електростанцій, в системі спостерігається профіцит електроенергії, і навіть є невеликий експорт.
Однак, ввечері у пікові години споживання, з 19 до 22 години, можливий дефіцит. Сонце сяде, внутрішньої потужності буде недостатньо, а імпорту в необхідних обсягах немає.
Ціни на українському ринку електроенергії нижчі, ніж на європейському. Тому, ймовірно, Україні буде необхідна аварійна допомога від сусідніх країн, якщо вони зможуть її надати, заявили у пресслужбі.
"Якщо будуть обмеження - ми повідомимо додатково. Поки спробуємо пройти вечір без них", - додали у компанії.
Нагадаємо:
НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.
Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.
Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.
Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.