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Российский киберпреступник Александр Винник частично признал вину по делу в отмывании более чем 4 миллиардов долларов в криптовалюте.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Винник в 2017 году был арестован в Греции, через три года был экстрадирован во Францию, где получил приговор в 5 лет тюрьмы за отмывание средств в интернете. После этого, его перенаправили обратно в Грецию и в 2022 году экстрадировали в США.

Министерство юстиции США заявило, что Винник "якобы владел, руководил и администрировал BTC-e, значительную организацию по киберпреступности и отмыванию денег в Интернете, которая позволяла своим пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности и создала клиентскую базу, которая в значительной степени зависела от преступной деятельности". Он обвиняется в отмывании более 4 миллиардов долларов через криптовалюту биткойн.

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Александру Виннику грозило пожизненное заключение, но после сделки со следствием, по словам адвоката, срок заключения будет меньше 10 лет.

Экономическая правда