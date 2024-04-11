Росіяни завдали удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах

Вдень 11 квітня російські війська нанесли авіаційний удар керованими авіаційними бомбами по ТЕЦ у Сумах.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наслідки удару уточнюються.

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Також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району, поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, їх доставили до лікарні.

Нагадуємо:

У четвер вранці, 11 квітня, російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

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