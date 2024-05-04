Техногиганты переманивают рекламодателей Tik Tok на фоне новостей о возможной блокировке приложения

Такие компании как Meta, Snap, Alphabet (Google) стремятся воспользоваться политической неопределенностью TikTok в США, чтобы забрать рекламные доллары у своего конкурента.

Об этом сообщает Reuters.

Короткометражные видео заняли центральное место на ежегодных презентациях технологических и социальных медиакомпаний для рекламодателей.

Презентации в Нью-Йорке, известные как NewFronts, состоялись всего через неделю после того, как президент США Джо Байден подписал законопроект, который дает китайской технологической компании ByteDance до одного года на продажу TikTok, иначе приложение будет запрещено по соображениям национальной безопасности. TikTok пообещал бороться с этим законом.

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По оценкам исследовательской компании Emarketer, в этом году TikTok получит 8,66 миллиарда долларов дохода от рекламы в США. Хотя TikTok является лишь долей от размера Google и Meta, он начал моду на короткие видео и побудил конкурентов создавать подобные сервисы.

Несмотря на неопределенность относительно будущего TikTok, рекламодатели заявляют, что намерены сосредоточиться на ближайшей перспективе, а некоторые из них планируют продолжать размещать рекламу до тех пор, пока это будет невозможно.

Напомним:

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Владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.

Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.



TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.