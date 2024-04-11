Новини 11 квітня: втрата Трипільської ТЕС, Рада схвалила реформу БЕБ у першому читанні

Про російський енерготерор. Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

В "Укренерго" передбачали незначний дефіцит електроенергії у вечірній пік споживання через те, що генерація сонячних електростанцій зменшиться.

Крім того, згодом стало відомо, що російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція

Реклама:

Вдень російські війська завдали авіаційний удар керованими авіаційними бомбами по ТЕЦ у Сумах.

НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 22:00.

Про реформу БЕБ. Верховна Рада на засіданні підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Давид Арахамія публічно взяв зобов'язання доопрацювати законопроєкт за вимогами МВФ, G7 та бізнесу.

Реклама:

Про допомогу Литви. Литва передасть Україні обладнання для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури з Вільнюської ТЕС та частину обладнання з Ігналинської АЕС.

Ексклюзиви ЕП

За крок від колапсу. Держава програє пенсіонерам суди на мільярди, але заплатять всі

Суди проти пенсійної системи не припиняються. Як українці виборюють собі доплати до пенсій і скільки це коштує державі.

Суд ЄС став на бік Фрідмана й Авена, але вони ще під санкціями. Що відбувається і які є загрози для України?

Російські олігархи хочуть розблокувати активи. Напередодні суд Євросоюзу скасував включення Михаїла Фрідмана та Пьотра Авена у санкційний список у 2022-2023 роках. Які це матиме наслідки?