В городе-спутнике Трипольской ТЭС введены графики аварийных отключений и подачи воды

В городе-спутнике Трипольской ТЭС введены графики аварийного отключения электричества и графики подачи воды. В то же время горсовет Украинки и все местные службы работают над устранением последствий ракетной атаки на станцию.

Об этом сообщила секретарь Украинского городского совета Екатерина Проценко.

"Украинский городской совет и все службы слаженно работают, чтобы устранить последствия атаки. Введены графики аварийного отключения электроэнергии. Также планово отключают лифты и вводят графики подачи воды. Горячая вода будет отсутствовать до стабилизации ситуации", - сообщила она.

Секретарь горсовета добавила, что в городе круглосуточно будут работать "Пункты несокрушимости".

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"Сегодня там консультируют психологи, есть вода, возможность зарядить устройства, перекусить. Поэтому все, кто нуждается в помощи - обращайтесь", - призвала Проценко.

Сейчас ситуация в городе контролируемая.

Напомним:

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Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

Потеря Трипольской ТЭС негативно отразится на энергобалансе страны. В пиковые часы суток Украина будет иметь меньше мощности для покрытия потребностей в потреблении электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00. В стране предусматривают незначительный дефицит электроэнергии в вечерний пик потребления из-за того, что генерация солнечных электростанций уменьшится.

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.