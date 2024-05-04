Технокомпания, обеспечивающая связь французской армии подписала соглашение о реструктуризации долга

Кредиторы достигли соглашения, которое может спасти технологическую компанию Atos, которая обеспечивает связь для французской армии и намерена управлять кибербезопасностью Олимпийских игр в Париже этим летом.

Об этом сообщает газета La Tribune, передает Reuters.

В минувшие выходные французское государство объявило, что готово приобрести стратегически важные активы Atos, в том числе ее подразделения передовых вычислений, критически важных систем и кибер-продуктов.

Группа производит серверы для суперкомпьютеров, способных обрабатывать большие объемы данных для исследований или для развития зарождающейся индустрии искусственного интеллекта.

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В последние дни французские СМИ упоминали о потенциальных покупателях, среди которых Bain Capital, Thales, Dassault Aviation и чешский бизнесмен Даниэль Кретинский, который может быть заинтересован в приобретении части или всей компании Atos.

Экономическая правда