Немецкий энергогигант Uniper надеется, что суды решат вопрос с неактивными контрактами на поставку российского газа, которые могут отпугнуть инвесторов после полного возвращения компании на фондовый рынок. Компания требует от "Газпрома" возмещения убытков в размере более 15 млрд долл.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника.

В 2022 году правительство Германии спасло Uniper, которая когда-то была крупнейшим европейским клиентом "Газпрома", после того, как она была вынуждена платить высокие цены за поставки, чтобы компенсировать потери российского газа, когда "Газпром" прекратил поставки.

С тех пор немецкий концерн полностью заместил объемы российского газа за счет других поставщиков. Однако контракты с "Газпромом" все еще остаются юридически действующими. Они действуют до 2035 года и покрывают 250 тераватт-часов газа, что эквивалентно четверти спроса на газ в Германии.

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"Эту проблему необходимо решить, поскольку она может создать риски для возможного IPO", - сказал один из собеседников, добавив, что это может отпугнуть потенциальных инвесторов.

В настоящее время идет подготовка к возвращению 99,12% акций Uniper, принадлежащих Германии, на фондовый рынок, и источники сообщили Reuters, что Берлин может попытаться продать 20%-30% в качестве первого шага в следующем году.

Контракты компании с "Газпромом" были приостановлены, но не отменены после того, как Россия прекратила поставки газа в Германию в 2022 году.

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Поскольку Европейский Союз еще не наложил санкции на российский газ, для Uniper нет правовых оснований расторгнуть контракты, говорят источники.

"Если российский газ попадет под санкции, то это будет форс-мажор, и тогда они смогут использовать его против "Газпрома", не нарушая контракта", - говорят эксперты.

По словам собеседников агентства, Uniper требует от "Газпрома" возмещения убытков на сумму более 14 миллиардов евро (15 миллиардов долларов) и ожидает решения Стокгольмского арбитражного суда, куда она подала иск, в течение ближайших месяцев.

Источники сообщили, что, возможно, шведский трибунал своим решением может создать условия для признания существующих контрактов с "Газпромом" недействительными, что позволит Uniper расторгнуть их на законных основаниях.

Кроме того, если "Газпром" решит возобновить поставки, Uniper может отбирать газ, пока объемы поставок не достигнут стоимости ее претензий по возмещению убытков, отметили источники.

Uniper подтвердила, что ожидает вердикт арбитражного суда в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, Uniper отчитался о рекордных 40 млрд евро чистых убытков за первые 9 месяцев 2022 года - после того, как РФ прекратила поставки.

Экономическая правда