НБУ объявил о самом большом пакете смягчения валютных ограничений с начала большой войны

Нацбанк внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Подавляющее большинство изменений вступает в силу с 4 мая 2024 года.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Подчеркивается, что целью этих изменений является улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну.

"Учитывая сформированность необходимых предпосылок и тщательный анализ Нацбанком каждого отдельного мероприятия соответствующие изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка.

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Они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предусматривает сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43-44 млрд долл США). Изменения будут касаться нескольких направлений. Подавляющее большинство из них вступят в силу с 4 мая 2024 года, только возможность репатриировать "новые" дивиденды заработает с 13 мая 2024 года", - пояснили в НБУ.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, НБУ внедряет следующие изменения:

Отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

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Бизнес сможет покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг. "Мы обратимся к правительству с предложением отменить всем хорошо известное Постановление КМУ №153 от 24 февраля 2022 года, которое, учитывая изменения, будет уже не актуально", - пояснил Пышный.

Бизнес получает возможность репатриировать "новые" дивиденды.

По словам Пышного, предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленные по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала, добавил он.

Это единственные изменения, которые заработают с 13 мая 2024 года. Остальные изменения вступят в силу уже 4 мая:

Юрлица и физлица-предприниматели смогут переводить средства за границу по лизингу / аренде без дополнительных ограничений по предмету лизинга / аренды, а также даты заключения договора. Ранее такое разрешение распространялось только на лизинг / аренду транспортных средств.

Смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов.

"Упрощаем условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата "новых" внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

Так с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования "новым" кредитом, при достижении которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита. Соответственно запрет покупать валюту для погашения "новых" кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года. Также бизнес сможет покупать иностранную валюту для уплаты процентов по "новым" кредитам, независимо от срока пользования кредитом", - добавил глава НБУ.

Предоставляется возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам.

Резиденты-заемщики смогут переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по "старым" внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года.

"Теперь бизнес сможет осуществлять плановые процентные платежи. А также - постепенно погашать накопленную просрочку по процентным платежам, сформированную с 24 февраля 2022 года до 1 мая 2024 года, с ограничением суммы по одному договору в размере 1 млн евро в эквиваленте за квартал", - пояснили в НБУ.

Смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты в пользу материнских компаний.

Представительства международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний смогут покупать и переводить иностранную валюту за границу на счет нерезидента - юридического лица, чьи интересы они представляют в Украине. Также предусмотрен ежемесячный лимит - 5 млн евро в эквиваленте.

"Риски такого шага тщательно проанализированы, просчитаны и учтены в макроэкономическом прогнозе, как и выгоды, которые получает бизнес и экономика в целом в виде возможностей выйти на новые рынки или привлечь инвестиции", - добавил Пышный.

По его словам, этот шаг вместе с другими мерами НБУ должен позволить украинскому бизнесу "задышать полной грудью" и способствовать привлечению частного капитала в восстановление экономики.

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Экономическая правда