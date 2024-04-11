Потеря Трипольской ТЭС: энергетики поделились последствиями для страны

Потеря Трипольской ТЭС не отразится положительно на энергобалансе страны. В пиковые часы суток Украина будет иметь меньше мощности для покрытия потребностей в потреблении электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Потеря ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не отразится на энергобалансе страны. Это означает, что в пиковые часы суток мы будем иметь меньше внутренней мощности для покрытия потребления", — говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что самая сложная ситуация с энергообеспечением остается в Харькове.

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"Опять поражены энергообъекты в регионе, сейчас пытаются запитать критическую инфраструктуру и дать больше мощности для подпитки города и области", - продолжили в пресс-службе.

В компании добавили, что ситуация остается непредсказуемой, ведь россияне не оставляют попыток отрезать Харьков от энергосистемы. Поэтому дать прогнозы по восстановлению энергоснабжения сложно - это зависит от следующих атак и их последствий.

Напомним:

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НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00. В стране предусматривают незначительный дефицит электроэнергии в вечерний пик потребления из-за того, что генерация солнечных электростанций уменьшится.

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.