Правительство потратило 76 миллионов на компенсации за приют ВПЛ

За февраль 2024 года по программе "Приют" направлено 76 миллионов гривен компенсаций, которые распределены между 71 тысяч владельцев жилья.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Средства перечислены лицам, которые приютили более 180 тысяч внутренне перемещенных лиц

По программе "Приют" предусмотрена компенсация расходов владельцам жилья в размере около 450 гривен в месяц (14,77 гривны в день) за размещение одного ВПЛ.

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Начиная с января текущего года, компенсации финансируются Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) согласно подписанному с Минреинтеграции соглашению.

Экономическая правда