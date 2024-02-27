ENTSO-E увеличила возможности для экспорта электроэнергии из Украины

Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час.

Об этом сообщил в Facebook глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"С 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час. Такое решение приняли операторы энергосистем континентальной Европы ENTSO-E, увеличив экспортную способность межгосударственных интерконнекторов на 150 МВт. Эта мощность равна работе одного дополнительного блока тепловой электростанции", - написал Кудрицкий.

"Торговля с другими странами с растущей долей экспорта - следствие того, что несмотря на разрушения, недостатки регулирования и долговые проблемы на рынке, энергосистема все же работает стабильно и является частью большой европейской континентальной сети.

Реклама:

Возможности для этого созданы: доступ к межгосударственным интерконнекторам продается на совместных аукционах по единым для всей Европы правилам", - добавил он.

Экономическая правда