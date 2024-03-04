В понедельник Украина экспортирует рекордное количество электричества в 5 стран

В понедельник Украина запланировала экспортировать рекордные 13 гигаватт электричества в другие страны. Покупать электроэнергию будут Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня в течение суток запланировано поставить на экспорт рекордный объем электроэнергии - 13 264 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 716 МВт. Украинская электроэнергия будет экспортирована в 5 стран: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме.

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Импорт электроэнергии запланирован незначительным объемом в вечерние часы из Словакии, Молдовы, Румынии. Общий объем 132 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 62 МВт.

Напомним:

Для прохождения зимнего периода без применения графиков отключений Украина привлекала рекордный объем аварийной помощи из ЕС.

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Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час.

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