В понедельник Украина экспортирует рекордное количество электричества в 5 стран
В понедельник Украина запланировала экспортировать рекордные 13 гигаватт электричества в другие страны. Покупать электроэнергию будут Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня в течение суток запланировано поставить на экспорт рекордный объем электроэнергии - 13 264 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 716 МВт. Украинская электроэнергия будет экспортирована в 5 стран: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову", — говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" напомнили, что экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме.
Импорт электроэнергии запланирован незначительным объемом в вечерние часы из Словакии, Молдовы, Румынии. Общий объем 132 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 62 МВт.
Напомним:
Для прохождения зимнего периода без применения графиков отключений Украина привлекала рекордный объем аварийной помощи из ЕС.
Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час.
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