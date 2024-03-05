Украина в течение суток будет экспортировать новое, рекордное количество электрики в Европу

Украина планирует экспортировать рекордное количество электроэнергии - 13,39 гигаватта - в пять стран Европы: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. В понедельник показатель экспорта составил 13,2 гигаватта.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Запланированный объем экспорта на 5 марта составляет 13 393 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 726 МВт.

Импорт электроэнергии запланирован очень незначительным объемом в вечерние часы из Словакии и Румынии. Общий объем 76 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 37 МВт.

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Напомним:

В понедельник Украина планировала экспортировать рекордные 13 гигаватт электричества в другие страны. Покупать электроэнергию будут Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова.

Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час.

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