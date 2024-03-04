Со спецсчета НБУ для нужд обороны перевели уже более 34 миллиардов

Со спецсчета, открытого Нацбанком на нужды обороны, с начала полномасштабной войны перевели более 34 млрд грн, за февраль счет пополнился почти на 675 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, по состоянию на 1 марта 2024 года остаток средств на спецсчете составляет более 1,6 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило почти 675 млн грн.

"Всего с начала войны на спецсчет поступило более 35,5 млрд грн в эквиваленте. Средства перечисляли как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

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Из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 15,8 млрд грн в эквиваленте", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны со спецсчета на нужды обороны Нацбанк перевел более 34 млрд грн, в феврале 2024 года - более 846 млн грн.

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.

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Экономическая правда