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Нацбанк объявил перечень системно важных банков

Вторник, 5 марта 2024, 13:40 - Анастасия Жарикова

Национальный банк подтвердил статус системной важности для 15 банков, которые были в этом перечне в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор провел ежегодный пересмотр показателей деятельности банков по установленным критериям.

В перечень системно важных банков вошли: 

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  • АО "А-БАНК";
  • АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";
  • АТ "КРЕДОБАНК";
  • АО "ОТП БАНК";
  • АО "Ощадбанк";
  • АБ "Пивденный";
  • АО КБ "ПриватБанк";
  • АО "ПУМБ";
  • АО "Райффайзен Банк";
  • АТ "СЕНС БАНК";
  • АТ "ТАСКОМБАНК";
  • АБ "УКРГАЗБАНК";
  • АО "Укрэксимбанк";
  • АТ "УКРСИББАНК";
  • АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК".

Перечень системно важных банков утвердили решением Правления НБУ от 29 февраля.

Напоминаем:

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

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