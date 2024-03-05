Нацбанк объявил перечень системно важных банков
Вторник, 5 марта 2024, 13:40 -
Национальный банк подтвердил статус системной важности для 15 банков, которые были в этом перечне в 2023 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор провел ежегодный пересмотр показателей деятельности банков по установленным критериям.
В перечень системно важных банков вошли:
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- АО "А-БАНК";
- АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";
- АТ "КРЕДОБАНК";
- АО "ОТП БАНК";
- АО "Ощадбанк";
- АБ "Пивденный";
- АО КБ "ПриватБанк";
- АО "ПУМБ";
- АО "Райффайзен Банк";
- АТ "СЕНС БАНК";
- АТ "ТАСКОМБАНК";
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- АО "Укрэксимбанк";
- АТ "УКРСИББАНК";
- АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК".
Перечень системно важных банков утвердили решением Правления НБУ от 29 февраля.
Напоминаем:
Национальный банк по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
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