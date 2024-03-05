Нацбанк объявил перечень системно важных банков

Национальный банк подтвердил статус системной важности для 15 банков, которые были в этом перечне в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор провел ежегодный пересмотр показателей деятельности банков по установленным критериям.

В перечень системно важных банков вошли:

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АО "А-БАНК";

АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";

АТ "КРЕДОБАНК";

АО "ОТП БАНК";

АО "Ощадбанк";

АБ "Пивденный";

АО КБ "ПриватБанк";

АО "ПУМБ";

АО "Райффайзен Банк";

АТ "СЕНС БАНК";

АТ "ТАСКОМБАНК";

АБ "УКРГАЗБАНК";

АО "Укрэксимбанк";

АТ "УКРСИББАНК";

АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК".

Перечень системно важных банков утвердили решением Правления НБУ от 29 февраля.

Напоминаем:

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

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