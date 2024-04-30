Защита инвестиций по-украински

Протягом останніх двох років в Україні склалася вкрай негативна практика публічного цькування та переслідування правоохоронними органами іноземних інвесторів, які стали заручниками великої війни і потребують підтримки.

Ця практика поєднується з імпульсивною зміною кримінального законодавства без належних консультацій з фінансовими партнерами.

Історія успіху

У 2007 році в’єтнамсько-японський холдинг "Маревен фуд холдингз лімітед" заснував в Україні компанію "Маревен фуд Європа", а у 2010 році інвестував понад 35 млн дол у будівництво заводу з випуску вермішелі Rollton у Білій Церкві.

З 2011 року продукція заводу почала продаватися в Україні та експортуватися до Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Румунії, Угорщини, Ізраїлю, Німеччини, Греції, Болгарії, Азербайджану, ОАЕ, Буркіна-Фасо, Чехії, Туреччини, Лівану, Іраку, Ємену. Високотехнологічне виробництво дало роботу понад 500 українцям.

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У 2013 році завод став експортером року у своєму сегменті за показниками обсягу експорту й імпорту, динамікою зростання порівняно з минулими роками, диверсифікацією (кількістю товарних позицій), числом країн-контрагентів.

Паралельний світ

"Маревен фуд холдингз лімітед" на 66,5% належить кіпрській Future Generation Holdings, на 33,5% – японській Nissin Food Holdings. Донедавна холдинг інвестував на Кіпрі, у російській федерації, Україні та Казахстані.

З початку російської агресії (лютий 2014 року) українські правоохоронці не мали претензій до компанії "Маревен фуд Європа" та в’єтнамсько-японського холдингу загалом. Питання виникли у 2022 році після початку великої війни.

СБУ та Київська обласна прокуратура 29 червня 2022 року зареєстрували КП №22022101110000218, у рамках якого звинуватили в’єтнамо-японських інвесторів у фінансуванні збройної агресії росії проти України (ст. 110-2 КК України).

В основу кримінального провадження лягли факти, відомі задовго до червня 2022 року та липня 2014 року, коли КК України був доповнений ст. 110-2.

Пекельні місяці

У липні-листопаді 2022 року інвестори пережили численні обшуки, вилучення документації, арешт потужностей, приміщень площею 32,9 тис кв м, 22 га землі, рахунків з грошима та корпоративних прав компанії "Маревен фуд Європа". 15 вересня 2022 року Соломʼянський райсуд Києва (справа №760/12169/22) передав ці активи в управління АРМА. У звʼязку з цим завод зупинився.

Спонсори росії

У чому слідчі, прокурори та судді побачили фінансування заводом Rollton збройної агресії російської федерації?

В’єтнамсько-японський холдинг має філію в росії, яка сплачує там податки, а ТМ Rollton, яку використовує український завод, зареєстрована для російської філії. Також російська філія постачає вироби державним структурам рф (годує путіна та його посіпак). Крім того, на посадах секретаря холдингу та директора кіпрської інвестиційної компанії, яка його засновувала, працює громадянка росії.

Мертва справа

29 грудня 2022 року слідчий закрив кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку з відсутністю складу злочину. Соломʼянський райсуд Києва ухвалами від 2 лютого 2023 року в справах №760/1252/23 та №760/1249/23 і від 3 березня 2023 року в справі №760/1250/23 скасував усі арешти.

За пів року слідства СБУ та Київська обласна прокуратура не знайшли жодних підтверджень фінансування білоцерківським заводом збройної агресії росії.

Натомість своїми діями змусили в’єтнамсько-японський холдинг згорнути програму інвестування на 100 млн дол у розширення потужностей заводу, продати виробничі потужності останнього та припинити виробництво в Україні.

Ті самі на манежі

У жовтні 2023 року СБУ, Київська обласна прокуратура та Соломʼянський райсуд Києва в рамках КП №22023101110000438 від 18 травня 2023 року заарештували торгово-розважальні центри "РайON" та "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" в Кривому Розі та City Mall у Запоріжжі (ухвали від 10 жовтня 2023 року в справах №760/19733/23, №760/19736/23, №760/22945/23 та №760/19732/23).

Останні два ТРЦ в березні 2024 року були передані в управління АРМА. Мова йде про активи Arricano Real Estate PLC, які належать інвесторам з Естонії. Слідчі, прокурори та судді інкримінують інвесторам колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору за ст. 111-1 та 111-2 КК України, якими кримінальне законодавство України було доповнене після початку великої війни.

Інвестор з Балтії

Компанія Arricano естонських власників відома національним ЗМІ через конфлікт з українським партнером щодо будівництва ТРЦ Sky Mall у Києві, виграні з цього приводу суди на Кіпрі та у Великій Британії і підтверджені вимоги до України про відшкодування 750 млн дол. Понад десять років інвестори з Естонії говорять про залякування, тиск та зловживання з боку правоохоронців.

З численних ухвал суддів, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, стає зрозуміло, що Arricano переслідують через ТРЦ "Південна галерея" у Сімферополі, будівництво першої черги якого завершилося у 2009 році.

Зловісний збіг обставин

Естонські інвестори володіють зареєстрованою на Кіпрі групою компаній Arricano Real Estate Plc, яка має філії в Естонії, Латвії, росії та Україні. Естонці відкрили Sky Mall у 2007 році, "Сонячну галерею" – у 2008 році, "Південну галерею" – у 2009 році, City Mall – у 2011 році, "РайОN" – у 2012 році, "Проспект" – у 2014 році.

Тобто інвестори з Естонії почали вести бізнес в українському Криму за чотири роки до його анексії та початку російської збройної агресії проти нашої держави і за 12 років до великої війни та доповнення КК України ст. 111-1 та 111-2.

Крім того, кримінальне провадження проти Arricano було зареєстроване в травні 2023 року, тобто понад рік з початку великої війни до інвесторів з Естонії в слідчих, прокурорів та суддів питань не було.

Непереконливе розслідування

Слідство триває майже рік, українські активи Arricano арештовані та передані в управління АРМА, робота чотирьох ТРЦ зупиняється, скоро держбюджет недоотримає сотні мільйонів гривень податків і тисячі українців втратять роботу.

На цьому фоні лінія звинувачення викликає сумніви, оскільки побудована лише на тому, що після анексії росією території АР Крим кримська філія естонського бізнесу була внесене до реєстрів юридичних осіб рф і, можливо, залишається підконтрольною материнській компанії на Кіпрі, але це ще треба довести.

При цьому із змісту чималої кількості ухвал, внесених до ЄДРСР у рамках цього провадження, випливає, що в сторони обвинувачення немає доказів того, що ТРЦ "РайON", "Проспект", "Сонячна галерея" та City Mall після 24 лютого 2022 року:

– здійснювали транзакції з кримською філією або переказували за кордон України кошти будь-яким особам, у т. ч. розташованим на території російської федерації, республіки білорусь та на тимчасово окупованих територіях нашої держави;

– передавали активи державі-агресору як матеріальну допомогу (пособництво);

– були знаряддям вчинення інкримінованих злочинів (ст. 111-1 та 111-2 ККУ). Також не пояснюється, яке доказове значення має нерухомість чотирьох ТРЦ для доведення обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Замість висновку

З таким підходом до інвесторів Україна може дочекатися нових спорів з естонцями на Кіпрі та у Великій Британії з вимогами на кілька мільярдів доларів, які очевидно програє, як програла спір щодо ТРЦ Sky Mall на 750 млн дол.

Також незрозуміло, куди в кейсі естонських інвесторів рухаються слідчі, прокурори та судді за ст. 111-1 та 111-2 ККУ, санкції яких передбачають конфіскацію активів. Це суперечить вимогам ст. 5 угоди між урядами України та Естонії про сприяння та взаємний захист інвестицій від 1995 року.