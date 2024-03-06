В 2023 году украинцы больше пользовались безналичными платежами

Около 90% безналичных операций в торговом сегменте за 2023 год осуществляли с использованием бесконтактной и NFC-технологий оплаты.

Об этом свидетельствует анализ статистических данных по операциям с платежными картами, сообщает НБУ.

Поэтому общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составило 7, 912 млрд единиц. Тогда как сумма всех операций - 6, 14 трлн грн. Из них непосредственно в Украине осуществили 91,9% операций от их количества и 90,4% от суммы всех операций соответственно.

В НБУ подчеркивают, что это положительная динамика, ведь количественная доля безналичных операций с использованием платежных карточек по сумме составляет 65% от общей суммы всех операций. То есть тенденция на безналичные операции растет: в 2021 году этот показатель составлял 61%.

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И больше всего операций пришлось именно на расчеты в торговой сети - около 70% по их количеству. Но по сумме преобладают операции денежных переводов с карты на карту - 37,1%.

В анализе добавляют, что сейчас больше половины (58,7%) активных платежных карт - бесконтактные.

Напомним:

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В Украине количество безналичных операций продолжает расти, за третий квартал 2023 года их доля по сумме выросла до 63,3% от общей суммы операций с платежными картами, а по количеству - достигает показателя в 93,5%.

Экономическая правда