В "Дії" появились образовательные документы

Минцифры

В приложении "Дія" с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Теперь в приложении доступны:

аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат/свидетельство о среднем образовании;

свидетельство о рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии;

диплом доктора искусства.

Для того, чтобы документы появились в "Дії", нужно обновить приложение – если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Информация из дополнений будет отображаться позже.

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Напомним:

В конце февраля сообщалось, что в "Дії" запустят новый вид электронных документов. Станут доступны дипломы об образовании и школьных аттестатах.