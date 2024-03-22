В "Дії" появились образовательные документы
Пятница, 22 марта 2024, 11:02 -
В приложении "Дія" с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Теперь в приложении доступны:
- аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
- аттестат/свидетельство о среднем образовании;
- свидетельство о рабочей квалификации;
- диплом квалифицированного рабочего;
- диплом профессионального младшего бакалавра;
- диплом младшего специалиста;
- диплом младшего бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом специалиста;
- диплом магистра;
- диплом доктора философии;
- диплом доктора искусства.
Для того, чтобы документы появились в "Дії", нужно обновить приложение – если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Информация из дополнений будет отображаться позже.
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Напомним:
В конце февраля сообщалось, что в "Дії" запустят новый вид электронных документов. Станут доступны дипломы об образовании и школьных аттестатах.
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