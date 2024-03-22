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В "Дії" появились образовательные документы

Пятница, 22 марта 2024, 11:02 - Анастасия Дячкина
 
Минцифры

В приложении "Дія" с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Теперь в приложении доступны:

  • аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
  • аттестат/свидетельство о среднем образовании;
  • свидетельство о рабочей квалификации;
  • диплом квалифицированного рабочего;
  • диплом профессионального младшего бакалавра;
  • диплом младшего специалиста;
  • диплом младшего бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом специалиста;
  • диплом магистра;
  • диплом доктора философии;
  • диплом доктора искусства.

Для того, чтобы документы появились в "Дії", нужно обновить приложение – если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Информация из дополнений будет отображаться позже.

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Напомним:

В конце февраля сообщалось, что в "Дії" запустят новый вид электронных документов. Станут доступны дипломы об образовании и школьных аттестатах.

Дія Минцифра образование
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