Отныне чиновники могут подавать е-декларации в "Дії"

Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу в "Дії" для чиновников, которые ежегодно подают электронные декларации.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что во время декларирования чиновнику надо внести информацию не только о себе, но и о членах семьи.

Ранее родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, автомобилях, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь это стало возможным несколькими кликами в "Дії".

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"Декларант с портала НАПК бросит члену семьи в Дію запрос. После подтверждения членом семьи в Дії НАПК соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как нужно указывать в декларации", - пояснил министр.

Федоров добавил, что это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК.

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