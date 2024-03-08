Отныне чиновники могут подавать е-декларации в "Дії"
Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу в "Дії" для чиновников, которые ежегодно подают электронные декларации.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что во время декларирования чиновнику надо внести информацию не только о себе, но и о членах семьи.
Ранее родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, автомобилях, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь это стало возможным несколькими кликами в "Дії".
"Декларант с портала НАПК бросит члену семьи в Дію запрос. После подтверждения членом семьи в Дії НАПК соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как нужно указывать в декларации", - пояснил министр.
Федоров добавил, что это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК.
Напоминаем:
"Дія" работает над внедрением помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Технологию назовут Надеждой.