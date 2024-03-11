Европарламент дал старт цифровому кошельку: Украина присоединится к пилоту
В ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Команда Минцифры участвует в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие приложения "Дія".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет, а тестирование прототипов должно завершиться до апреля 2025 года.
"Украина - единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры участвует в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие Дії", — сообщил Федоров.
По его словам, после запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там "Дію", а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине.
"С цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты", — продолжил он.
Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна опубликовать унифицированные требования для кошельков EUDI.