Европарламент дал старт цифровому кошельку: Украина присоединится к пилоту

В ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Команда Минцифры участвует в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие приложения "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет, а тестирование прототипов должно завершиться до апреля 2025 года.

"Украина - единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры участвует в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие Дії", — сообщил Федоров.

Реклама:

По его словам, после запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там "Дію", а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине.

"С цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты", — продолжил он.

Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна опубликовать унифицированные требования для кошельков EUDI.

Реклама: