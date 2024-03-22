У "Дії" з’явились освітні документи 

Мінцифри

У застосунку "Дія" від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Відтепер у застосунку доступні:

атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Для того, щоб документи з’явились у "Дії", потрібно оновити застосунок – якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація з додатків відображатиметься згодом.

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Нагадаємо:

У кінці лютого повідомлялося, що у "Дії" запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.