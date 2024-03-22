Всі розділи
Укр / Рус

У "Дії" з’явились освітні документи 

П'ятниця, 22 березня 2024, 11:02 - Анастасія Дячкіна
 
Мінцифри

У застосунку "Дія" від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати. 

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. 

Відтепер у застосунку доступні: 

  • атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  • диплом кваліфікованого робітника;
  • диплом фахового молодшого бакалавра;
  • диплом молодшого спеціаліста;
  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом спеціаліста;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії;
  • диплом доктора мистецтва.

Для того, щоб документи з’явились у "Дії", потрібно оновити застосунок – якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація з додатків відображатиметься згодом.

Реклама:

Нагадаємо: 

У кінці лютого повідомлялося, що у "Дії" запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати. 

Дія Мінцифри освіта
Реклама:
Матеріали за темою
Європарламент дав старт цифровому гаманцю: Україна долучиться до пілоту 11 березня 2024, 13:35
Дипломи та атестати: у "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів 8 березня 2024, 16:40
Відтепер чиновники можуть подавати е-декларації в "Дії" 8 березня 2024, 14:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті