У "Дії" з’явились освітні документи
П'ятниця, 22 березня 2024, 11:02 -
У застосунку "Дія" від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Відтепер у застосунку доступні:
- атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
Для того, щоб документи з’явились у "Дії", потрібно оновити застосунок – якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація з додатків відображатиметься згодом.
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Нагадаємо:
У кінці лютого повідомлялося, що у "Дії" запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.
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