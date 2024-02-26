У "Дії" з'являться дипломи та атестати

У "Дії" запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.

Про це повідомляє міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії", - написав він.

За його словами, зараз триває бета-тестування нового сервісу. До нього можуть долучитися громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.

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"У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", - додав Федоров.