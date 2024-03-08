Дипломы и аттестаты: в "Дії" стартовало бета-тестирование образовательных документов
Пятница, 8 марта 2024, 16:40 -
В "Дії" началось бета-тестирование образовательных документов. В приложении будут отображаться документы о высшем образовании и школьных аттестатах.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"В "Дії" стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все пока", – отметил он.
Напомним:
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В конце февраля сообщалось, что в "Дії" запустят новый вид электронных документов. Станут доступны дипломы об образовании и школьных аттестатах.
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