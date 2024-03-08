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Дипломы и аттестаты: в "Дії" стартовало бета-тестирование образовательных документов

Пятница, 8 марта 2024, 16:40 - Анастасия Дячкина
 
фото: Минцифры

В "Дії" началось бета-тестирование образовательных документов. В приложении будут отображаться документы о высшем образовании и школьных аттестатах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В "Дії" стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все пока", – отметил он.

Напомним:

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В конце февраля сообщалось, что в "Дії" запустят новый вид электронных документов. Станут доступны дипломы об образовании и школьных аттестатах.

Дія образование Минцифра
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Экономическая правда
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