Дипломы и аттестаты: в "Дії" стартовало бета-тестирование образовательных документов

фото: Минцифры

В "Дії" началось бета-тестирование образовательных документов. В приложении будут отображаться документы о высшем образовании и школьных аттестатах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В "Дії" стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все пока", – отметил он.

Напомним:

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В конце февраля сообщалось, что в "Дії" запустят новый вид электронных документов. Станут доступны дипломы об образовании и школьных аттестатах.