В НАБУ проверяют, шел ли украинский титан с ОГХК в Россию при Сенниченко

НАБУ проверяет, шел ли в Россию украинский титан из государственной "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) при бывшем главе Фонда госимущества Дмитрии Сенниченко.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос на конференции "Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС", пишет liga.net.

"Досудебное расследование продолжается. Работаем над установлением всех лиц, причастных к деятельности данной преступной организации, в том числе относительно обстоятельств, куда, каким образом и при посредничестве каких должностных лиц и компаний реализовывалась присвоенная продукция государственных компаний", - сказал Кривонос.

По его словам, НАБУ также продолжает проверять причастность всех должностных лиц того времени, руководителей частных компаний, правоохранительных органов, которые так или иначе могли быть причастны к схемам, которые инкриминируют Сенниченко

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В 2023 году вокруг "ОГХК" развернулся скандал из-за статьи издания "РБК-Украина", где говорилось, что украинский титан продолжали поставлять в РФ даже после начала полномасштабной войны.

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Напоминаем:

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В марте 2023 года НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Первый эпизод - о коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству), второй - на "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ).

Подозреваемым инкриминировали легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.

В апреле 2023 года НАБУ объявило в розыск Сенниченко и его сообщников по делу завладения средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Экономическая правда