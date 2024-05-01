Фактическое количество госслужащих по результатам мониторинга количественного состава государственных служащих за первый квартал 2024 года составляет 159 333 человека - в течение трех месяцев их стало меньше на 571.

Об этом сообщает Нацагентство по вопросам госслужбы (НАГС).

"Учитывая эту динамику увеличилось количество вакантных должностей на государственной службе. Сейчас их 40 769, что на 1 667 больше, чем в предыдущем квартале.

Фактическое количество работающих государственных служащих-женщин составляет 119 696 человек, мужчин - 39 637", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Украине сейчас насчитывается 4 180 госслужащих (из них 812 - женщины), которые мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных общин.

"Это количество в течение трех месяцев выросло на 42 человека (из них 38 - женщины). С начала полномасштабной агрессии 138 государственных служащих погибли, а 263 - получили ранения", - добавили в НАГС.

1 180 государственных служащих сейчас находятся за рубежом. В течение трех месяцев их стало меньше на 204 человека, свидетельствует мониторинг агентства.

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Экономическая правда