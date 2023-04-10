Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экспредседателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и его подельников по делу завладения средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Бывшего главу ФГИУ Сенниченко разыскивают, поскольку тот не появлялся на вызовы.

Вместе с ним разыскивают: Павла Присяжнюка, Андрея Гмырина, бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова, бывшего и.о. директора ОПЗ Николая Парсентьева, а также владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко.

По версии следствия Сенниченко и другие лица осуществили два эпизода преступной деятельности: по коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству) и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Напоминаем:

НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая на протяжении 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Эксглава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему советнику председателя ФГИУ Юрию Липку, участвовавшему в преступной схеме по завладению средств под руководством экспредседателя Фонда Сенниченко, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога

ВАКС отказался арестовать бывшего и. Одесского припортового завода Николая Синицу, подозреваемого по делу экскерующего ФГИУ Дмитрия Сенниченко и завладения 500 млн грн. Синицу отпустили под 5,9 млн грн залога с обязанностями.

Читайте также: "Высасывали деньги ниже ватерлинии". Как обворовывали ОПЗ и какова роль Сенниченко в скандальном деле