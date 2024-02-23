Отель "Казацкий" в центре Киева выставят на приватизацию

фото: фгиу

Кабмин забрал у Министерства обороны и передал в управление Фонда госимущества для приватизации трехзвездочный отель "Казацкий", который находится в центре Киева на Майдане Независимости.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Передан единый имущественный комплекс государственного предприятия "Отель "Казацкий" Министерства обороны Украины из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации", - написал Мельничук.

Отель расположен на Майдане Независимости. Он имеет 126 номеров, ресторан, кафе, парковку, 5 залов для проведения конференций и банкетов.

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Здание отеля было построено в 1979-1983 годах на месте двухэтажного "дома Гудовского" (названного в честь фотографа, который арендовал второй этаж под фотоателье).

В 2021 году отель получил менее 1 млн грн чистой прибыли, а в 2022 году получил более 8 млн грн убытка.

Напоминаем:

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Сообщалось, что Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию отель "Украина" в Киеве.

Фонд государственного имущества оценил отель "Украина", который планируют выставить на приватизацию", в 1,039 миллиарда гривен.

Экономическая правда