Фонд госимущества стал владельцем 97,5% акций ЗАлК, Дерипаска больше не акционер

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Фонд госимущества (ФГИУ) получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК), которые ранее принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщил в Telegram глава ФГИУ Виталий Коваль.

"В управление Фонда перешла часть акций завода, которыми имел право распоряжаться российский олигарх Дерипаска. Высший антикоррупционный суд передал нам 29,54% от акционерного общества "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Ранее в Фонде уже были более 68% акций этого предприятия. Поэтому на сегодня их - 97,5%", - написал Коваль.

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ЗАлК - единственный производитель алюминия в Украине.

Напомним:

В 2006 году кипрская "Velbay Holdings Ltd." купила у Фонда госимущества 68,01% акций "ЗАлК", однако в 2015 году прокуратура через суд вернула их в государственную собственность. У "РусАла" через упомянутый кипрский оффшор осталось 29,54% "ЗАлК".

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В 2017 году СБУ сообщила о подозрении представителям "РусАл" за уничтожение "ЗАлК" в интересах России.

В начале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения, Украина взыскала эти акции через ВАКС в рамках санкций против Дерипаски.

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Экономическая правда