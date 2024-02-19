Россия заработала почти 40 миллиардов долларов благодаря продаже своей нефти Индии – СNN

Россия входит в третий год войны с Украиной с беспрецедентным количеством денег. Все благодаря рекордным продажам сырой нефти в Индию в прошлом году, которые достигли 37 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает СNN.

Согласно анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), предоставленного CNN, Индия увеличила закупки российской нефти более чем в 13 раз по сравнению с довоенным уровнем.

Хотя продажи российской нефти Индии не подпадают под санкции и являются полностью законными, эксперты считают, что такой огромный объем поставок может осуществляться с помощью так называемого "теневого флота" нефтяных танкеров.

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В начале февраля CNN стало свидетелем вероятной операции сложной цепи поставок возле греческого порта Гитио. Два нефтяника - один большой, другой поменьше - пришвартовались рядом для перевалки нефти с корабля на корабль. Такие перегрузки иногда осуществляются для сокрытия происхождения и конечного пункта назначения нефти.

Оба танкера отправились из России несколько недель назад. Один принадлежит компании из Индии, которую обвиняют в нарушении санкций, а другим ранее владело физическое лицо, подпадающее под отдельные санкции США, согласно данным фирмы по мониторингу судоходства Pole Star Global.

"Перегрузки иногда осуществляются законно, но их также используют как незаконную тактику для уклонения от санкций", — сказал Дэвид Танненбаум из Pole Star Global.

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По словам аналитиков, каждую неделю в Лаконском заливе Греции, удобном пути к Суэцкому каналу и азиатским рынкам, происходят десятки подобных перегрузок.

Напомним:

В ноябре 2023 года Министерство финансов США объявило о санкциях против трех юридических лиц и заблокировало три нефтяных танкера, которые перевозили российскую нефть в нарушение установленного потолка цен в 60 долларов за баррель.

В декабре 2023 года Соединенные Штаты перешли к следующему этапу ужесточения санкций против российских нефтяных доходов, направленных на недопущение обхода "потолка цен" на морскую транспортировку нефти из РФ.

Президент США Джо Байден подписал указ об экономических мерах против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

Угроза США наложить санкции на финансовые учреждения, ведущие бизнес с Россией, привела к замедлению торговли между Турцией и РФ.

Экономическая правда