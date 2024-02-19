Россия национализировала бывшую Липецкую кондитерскую фабрику Roshen 

Октябрьский районный суд Липецка взыскал в собственность России акции бывшей Липецкой кондитерской фабрики Roshen и уставный капитал в торговом предприятии ООО "Рошен".

Об этом сообщила судебная система Липецкой области, передает liga.net.

Также суд запретил основателю Roshen, народному депутату Петру Порошенко, его сыну Алексею Порошенко и бывшему директору Липецкой кондитерской фабрики Олегу Казакову деятельность на территории РФ.

Решение "обращено к немедленному исполнению", но может быть обжаловано.

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Напоминаем:

С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года.

Липецкая фабрика Roshen находилась под арестом, начиная с апреля 2015 года.

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