Россия национализировала бывшую Липецкую кондитерскую фабрику Roshen
Октябрьский районный суд Липецка взыскал в собственность России акции бывшей Липецкой кондитерской фабрики Roshen и уставный капитал в торговом предприятии ООО "Рошен".
Об этом сообщила судебная система Липецкой области, передает liga.net.
Также суд запретил основателю Roshen, народному депутату Петру Порошенко, его сыну Алексею Порошенко и бывшему директору Липецкой кондитерской фабрики Олегу Казакову деятельность на территории РФ.
Решение "обращено к немедленному исполнению", но может быть обжаловано.
Напоминаем:
С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года.
Липецкая фабрика Roshen находилась под арестом, начиная с апреля 2015 года.