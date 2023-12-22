Байден затвердив санкції проти іноземних банків, які допомагають РФ купувати військові товари

Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Указ, як повідомляє "Європейська правда", опублікований на сайті Білого дому.

Документ передбачає, що міністр фінансів США після консультацій із державним секретарем і, за потреби, міністром торгівлі може накладати на іноземну фінансову установу санкції, якщо вона допомогла з платежем особі, пов’язаній із технологічним чи оборонним сектором РФ.

Інша підстава запровадження санкцій – надання "будь-якої послуги, пов'язаної з військово-промисловою базою Росії, зокрема продаж, постачання або передання… будь-якого товару або класу товарів".

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Під "іноземними фінансовими установами" маються на увазі будь-які установи, що надають фінансові послуги – від банків до пенсійних фондів чи операторів платіжних систем, а також їхні дочірні компанії.

Окремо указ Байдена передбачає, що такі санкції можуть накладатись без попередження, оскільки в іншому випадку існує ризик переховування активів, що підлягають обмеженням.

Документ також передбачає запровадження обмежень на російські діаманти шляхом правки іншого указу стосовно санкцій проти Росії, як це було домовлено лідерами "Групи семи" раніше цього місяця.

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Західні фінансові установи в основному припинили вести бізнес з Росією. Але представники адміністрації Байдена очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.

Нагадаємо, цього тижня Сполучені Штати оголосили, що переходять до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу "стелі цін" на морське транспортування нафти з РФ і посилення контролю за такими діями.

Адміністрація Байдена також активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.

Європейська правда