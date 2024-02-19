Санкционные угрозы США ограничили торговлю между Турцией и РФ – Reuters

Угроза США наложить санкции на финансовые учреждения, ведущие бизнес с Россией, привела к замедлению торговли между Турцией и РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Указ США, изданный в декабре, прямо не касался энергетики, но он затруднил некоторые турецкие платежи за российскую нефть, а также российские платежи за более широкий спектр турецкого экспорта", – пишет агентство.

Подобные проблемы с платежами, с которыми сейчас сталкивается Турция, уже нарушили поставки российской нефти в Индию и затруднили поставки в Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

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Проблемы с оплатой связаны с тем, что турецкие банки пересматривают бизнес и усиливают контроль за российскими клиентами, сообщили источники Reuters.

Источник из российской нефтяной компании сообщил, что платежи от Турции российским экспортерам нефти задерживаются на две-три недели.

"Стало трудно осуществлять некоторые энергетические платежи в Россию, особенно после (угрозы) новых санкций в конце декабря. Некоторые платежи были сорваны", – сказал агентству Reuters турецкий источник, знакомый с проблемой платежей.

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Напомним:

В ноябре 2023 года Министерство финансов США объявило о санкциях против трех юридических лиц и заблокировало три нефтяных танкера, которые перевозили российскую нефть в нарушение установленного потолка цен в 60 долларов за баррель.

В декабре 2023 года Соединенные Штаты перешли к следующему этапу ужесточения санкций против российских нефтяных доходов, направленных на недопущение обхода "потолка цен" на морскую транспортировку нефти из РФ.

Президент США Джо Байден подписал указ об экономических мерах против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

Экономическая правда