Санкційні погрози США обмежили торгівлю між Туреччиною та РФ – Reuters

Загроза США накласти санкції на фінансові установи, що ведуть бізнес з Росією, призвела до сповільнення торгівлі між Туреччиною та РФ.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

"Указ США, виданий у грудні, прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту, а також російські платежі за більш широкий спектр турецького експорту", – пише агентство.

Як зазначає Reuters, подібні проблеми з платежами, з якими зараз стикається Туреччина, вже порушили постачання російської нафти до Індії та ускладнили поставки до Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю.

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Проблеми з оплатою пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес та посилюють контроль за російськими клієнтами, повідомили джерела Reuters.

Джерело з російської нафтової компанії повідомило, що платежі від Туреччини російським експортерам нафти затримуються на два-три тижні.

"Стало важко здійснювати деякі енергетичні платежі в Росію, особливо після (загрози) нових санкцій наприкінці грудня. Деякі платежі були зірвані", - сказало агентству Reuters турецьке джерело, знайоме з проблемою платежів.

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Нагадаємо:

У листопаді 2023 року Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 доларів за барель.

У грудні 2023 року Сполучені Штати перейшли до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу "стелі цін" на морське транспортування нафти з РФ.

Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Економічна правда