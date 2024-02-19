Федоров коммуницировал с Маском: есть алгоритм, чтобы Starlink у россиян на фронте не работал
Глава Минцифры Михаил Федоров коммуницировал с основателем SpaceX Илоном Маском относительно использования российскими оккупантами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос приобрел публичный резонанс.
Об этом министр сказал в интервью "Суспільному".
"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там выходили из такой ситуации.
Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было", - рассказал Федоров.
В то же время он добавил, что несмотря на это, не знает, как разрешится эта ситуация.
"Но мы нашли этот алгоритм, предложили его. Точнее, компания SpaceX уже подобное что-то делала с правительством Израиля, вот мы такое предложили", - отметил министр.
Федоров добавил, что у SpaceX есть возможность отключить Starlink на временно оккупированных территориях Украины, но это будет "катастрофически" для нас.
"Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами.
Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые по сути там появляются другим путем, не работали. И вот мы работаем со SpaceX", - сказал он.
При этом министр не верит в то, что существует связь между тем, что в армии РФ появились Starlink, и между тем, как Маск сейчас комментирует российско-украинскую войну.
"Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, просто сейчас это попало в публичность, их стало немного больше.
То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажило это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать", - добавил Федоров.
Напоминаем:
Россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях.
В ГУР Минобороны Украины 11 в воскресенье февраля подтвердили использование россиянами Starlink и сообщали, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, закупая Starlink через третьи страны.
Россияне заявили, что не используют Starlink в боевых действиях, ведь система не сертифицирована в РФ.
Экономическая правда