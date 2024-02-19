Федоров коммуницировал с Маском: есть алгоритм, чтобы Starlink у россиян на фронте не работал

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Глава Минцифры Михаил Федоров коммуницировал с основателем SpaceX Илоном Маском относительно использования российскими оккупантами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос приобрел публичный резонанс.

Об этом министр сказал в интервью "Суспільному".

"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там выходили из такой ситуации.

Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было", - рассказал Федоров.

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В то же время он добавил, что несмотря на это, не знает, как разрешится эта ситуация.

"Но мы нашли этот алгоритм, предложили его. Точнее, компания SpaceX уже подобное что-то делала с правительством Израиля, вот мы такое предложили", - отметил министр.

Федоров добавил, что у SpaceX есть возможность отключить Starlink на временно оккупированных территориях Украины, но это будет "катастрофически" для нас.

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"Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами.

Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые по сути там появляются другим путем, не работали. И вот мы работаем со SpaceX", - сказал он.

При этом министр не верит в то, что существует связь между тем, что в армии РФ появились Starlink, и между тем, как Маск сейчас комментирует российско-украинскую войну.

"Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, просто сейчас это попало в публичность, их стало немного больше.

То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажило это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать", - добавил Федоров.

Напоминаем:

Россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях.

В ГУР Минобороны Украины 11 в воскресенье февраля подтвердили использование россиянами Starlink и сообщали, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, закупая Starlink через третьи страны.

Россияне заявили, что не используют Starlink в боевых действиях, ведь система не сертифицирована в РФ.

Экономическая правда