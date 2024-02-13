Российский нефтяной флот сокращается на фоне санкций - Bloomberg

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Танкеры, которые перевозили российскую нефть все чаще отказываются от транзита из-за западных санкций, которые будут усиливаться.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, около половины из 50 танкеров, транспортировавших российскую нефть. Больше не загружают ее, из-за санкций введенных в октябре 2023 года.

Последний успешный пример введения санкций произошел с кораблем "NS Leader", который направлялся на загрузку нефтью в Балтийское море, но был вынужден развернуться у берегов Португалии сразу после сообщения о введении санкций против себя.

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Танкер NS Leader разворачивается возле берегов Португалии

Все восемь судов, попавших под санкции в первой волне, сейчас простаивают, большинство из них - вскоре после того, как они были включены в список Министерством финансов США.

Сразу после первых санкций по ограничению цены на российскую нефть в конце 2022 года, а затем и против российских нефтепродуктов двумя месяцами позже, Россия смогла построить сеть "теневого флота", а некоторые западные компании продолжали транспортировку нефти вне введенного потолка цен.

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По данным некоторых организаций, включая Международное энергетическое агентство, это привело к стремительному росту стоимости фрахта и российской нефти, которая торгуется со значительным дисконтом относительно международных эталонов.

Из 50 танкеров, попавших под санкции с начала октября, 18 получили грузы. Из них девять были челночными судами, и девять, похоже, собирали грузы в обычном режиме с момента, когда они были добавлены в список.

Один танкер все еще перевозит груз, который он взял на борт до того, как попал под санкции.

Остается 31 судно. Из них семь простаивали еще до введения санкций, а три могут быть загружены в ближайшее время. Остается 21 судно, которое не загружалось с того времени.

"Независимые агентства, рыночные аналитики и сами россияне указывают на тот факт, что ограничение цены достигает обеих наших целей: лишает Россию энергетических доходов, необходимых ей для ведения незаконной войны, и одновременно способствует стабильности энергетических рынков", - сказал и.о. помощника министра финансов США по вопросам экономической политики Эрик Ван Ностранд.

Однако, тайный характер российской торговли означает, что трудно быть уверенным в том, насколько сильно РФ подвергнется удару.

Поэтому, в этом месяце будет применена обновленная версия предельной цены, которая требует от судовладельцев и страховщиков запрашивать более подробную информацию о том, сколько трейдеры фактически платят за груз и связанные с ним расходы на доставку.

В течение последних недель страховщики опубликовали циркуляры, в которых говорится о том, что страховое покрытие не будет действительным, если они не получат подтверждение соблюдения предельной цены, включающей детализированные дополнительные расходы.

Эти ограничения должны сильно ударить по российскому "теневому флоту".

Напомним:

Страны группы G7 объявили, что согласились с 5 декабря 2022 года установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

ЕС и G7 договорились с 5 февраля 2023 года ввести ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 на российский дизель и $45 на различные масла.

В сентябре 2023 года сообщалось, России удалось избежать ограничений "Большой семерки" на большую часть своего нефтяного экспорта, и такое изменение торговых потоков будет способствовать увеличению доходов Кремля, поскольку цены на нефть растут до 100 долларов за баррель.

Китай увеличил поставки российской нефти, которая торгуется со скидкой, до рекордных 107 млн тонн в 2023 году, несмотря на западные санкции. Китай намерен увеличивать импорт.

Атака на танкер компании "Trafigura", перевозивший российскую нефть 26 января поставила под сомнение безопасность большинства легальных перевозок в Красном море.

При этом, в феврале 2024 года сообщили, что крупный индийский нефтеперерабатывающий завод BPCL отказался от покупки российской нефти сорта "Сокол" из-за нежелания банков-посредников проводить платежи.

Экономическая правда