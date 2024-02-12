Россия включила пресс-секретаря Meta в реестр "экстремистов и террористов"

Энди Стоун Linkedin

Росфинмониторинг включил пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна в реестр "экстремистов и террористов".

Об этом сообщает Meduza.

"В реестре Росфинмониторинга возле имени Стоуна стоит пометка в виде звездочки — ранее "Российская газета" писала, что так отмечают "отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму", — пишет издание.

В ноябре 2023 года стало известно, что МВД России объявило Стоуна в розыск. Карточка розыска появилась еще в феврале 2023 года, а в ноябре один из российских судов принял решение о заочном аресте пресс-секретаря Meta по статье о содействии терроризму.

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В понедельник российские СМИ сообщили об "заочном" аресте Стоуна Басманным судом Москвы на два месяца.

Напомним:

В октябре 2022 года российский Росфинмониторинг внёс американскую компанию Meta (материнская компания Facebook) в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

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Экономическая правда