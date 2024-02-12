Российскую экономику ждут тяжелые времена - директор-распорядитель МВФ

Getty Images

Экономику России ждут тяжелые времена из-за оттока людей и нехватки технологий, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Об этом она рассказала CNBC.

Высокие военные расходы, стимулирующие экономический рост также маскируют проблемы, которые препятствуют повышению уровня жизни россиян.

Как показали годовые данные на прошлой неделе, экономика резко восстановилась после спада в 2022 году, но рост в значительной степени опирается на государственное производство вооружений и боеприпасов.

Реклама:

Прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в этом году является признаком того, что РФ, которая создала значительные резервы за многие годы фискальной дисциплины, инвестирует в военную экономику.

"На самом деле я думаю, что российская экономика переживает очень тяжелые времена из-за оттока людей и из-за ограниченного доступа к технологиям, что связано с санкциями,

Поэтому, хотя эта цифра (2,6%) выглядит как хорошая цифра, за ней стоит большая история, и она не очень хорошая" - сказала Георгиева.

Реклама:

По ее словам, сегодня в России военное производство растет, а потребление сокращается.

"Это почти то, как выглядел Советский Союз - высокий уровень производства, низкий уровень потребления", - сказала Георгиева.

Российская экономика выросла на 3,6% в 2023 году после пересмотренного сокращения на 1,2% в 2022 году.

Российские экономисты подчеркивают низкое качество экономического роста, указывая, что ракеты и снаряды могут способствовать росту ВВП, но приносят ограниченную пользу населению.

Напомним:

Представители Международного валютного фонда (МВФ) с рабочим визитом прибыли в Киев, где обсудят с украинскими властями цели экономической политики Киева и вызовы, стоящие перед экономикой.