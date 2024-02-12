Общий объем экспорта России упал почти на треть (28,3%) за 2023 год, а поставки в Европу – на 68%. В то же время, экспортная и импортная зависимости России с Азией выросли.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным таможенной службы страны, на которые ссылается агентство, общий объем экспорта России сократился на 28,3% до 425,1 млрд долларов. Наиболее ощутимым стало падение поставок в Европу – на 68% до 84,9 миллиарда долларов.

В то же время экспорт в Азию вырос на 5,6% до 306,6 миллиарда долларов. Доля этого региона в российском экспорте значительно возросла – с 49% в 2022 году до 72% в 2023 году.

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Импорт в Россию в целом увеличился на 11,7% до 285,1 миллиарда долларов. При этом поставки из Европы сократились на 12,3% до 78,5 млрд долларов, а импорт из Азии вырос на 29,2% до 187,5 млрд долларов.

Напомним:

18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет санкций против России. В частности, ограничения коснулись алмазной отрасли страны-агрессора и экспорта в РФ ряда товаров.

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Кроме того, в Евросоюзе предлагают ввести новые санкции против 55 компаний и более чем 60 физических лиц, которые помогают российской агрессии против Украины. Новые ограничения будут касаться армии и технологий.

Экономическая правда