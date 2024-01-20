Росія стає найбільшим постачальником нафти до Китаю, попри західні санкції

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Китай збільшив поставки російської нафти, яка торгується зі знижкою, до рекордних 107 млн тонн у 2023 році, попри західні санкції. Китай має на меті збільшувати імпорт.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, минулого 2023 року Росія поставила до Китаю рекордні 107,02 мільйона тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 мільйона барелів на добу.

Ці показники набагато більші, ніж у інших великих експортерів нафти до Китаю, такі як Саудівська Аравія та Ірак.

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Імпорт із Саудівської Аравії, яка раніше була найбільшим постачальником Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, через конкуренцію з російською нафтою, яку продавали зі знижкою.

Китайські нафтопереробні компанії використовують трейдерів-посередників для транспортування і страхування російської нафти, щоб уникнути порушення західних санкцій.

Знижка, та можливість транспортування нафти попри санкції збільшили попит на російську нафту у таких країнах як Китай та Індія. Це підвищило ціну на російську нафту ВСТО, перевищивши встановлений Групою семи ціновий ліміт у 60 доларів за барель.

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За даними торгових джерел Reuters, поставки нафти ВСТО в грудні були оцінені зі знижкою приблизно від 50% до 20% за барель відносно еталонної ціни ICE Brent, в порівнянні зі знижкою в розмірі 1 дол для вантажів з поставкою в жовтні і 8,50 дол для поставок в березні.

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Нагадаємо:

Китай почав активніше купувати російську нафту через суперечки з Іраном.

Раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезення російської нафти.







