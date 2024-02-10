Російський танкер зробив моментальний розворот після новини про запроваджені санкції

Танкер NS Leader біля берегів Португалії після розвороту

Судно NS Leader, яке належить безпосередньо РФ прямувало до Балтійського моря, але було вимушене розвернутися після повідомлення про запроваджені санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ситуація сталась в четвер 8 лютого. Тоді о 14:00 за вашингтонським часом були запроваджені нові санкції проти російської нафти. Російський танкер "NS Leader" в цей час перебував біля берегів Португалії та прямував у Балтійське море для завантаження.

"Танкер, який повинен був завантажити свій наступний вантаж приблизно через 10 днів, зменшив швидкість вдвічі, розвернувся і змінив пункт призначення на "для замовлень", свідчать дані відстеження суден та інформації про судноплавство", - йдеться в повідомленні Bloomberg.

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Як зазначається, двома місяцями раніше, також потрапивши під санкції, судно "Віктор Бакаєв" здійснило такий самий маневр у схожому місці, припинивши свій рейс до іншого російського нафтового експортного термінала.

Тепер "Віктор Бакаєв" стоїть на якорі в одному із чорноморських портів, більше не перевозячи товарb.

Ситуація із "Лідером" та "Віктором Бакаєвим" підтверджує певну ефективність санкційних дій зі сторони США та країн ЄС, що вдаряє по російському експорту.

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Раніше повідомлялось, що проти компанії NS Leader Shipping Incorporated, яка зареєстрована в Ліберії були запроваджені санкції.

Ця компанія на паперах має власність над російським танкером "NS Leader", але за інформацією Bloomberg, Російська Федерація є кінцевим власником судна "Лідер". Це узгоджується з базою даних, яку веде Міжнародна морська організація.

Нагадаємо:

8 лютого Сполучені Штати внесли до списку санкцій транспортні компанії з ОАЕ: Oil Tankers SCF Mgmt Fzco, Talassa Shipping DMCC, а також Zeenit Supply та Trading DMCC.

Також у січні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезення російської нафти.