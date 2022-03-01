ПриватБанк обновил банкоматы: добавили поддержку ВСУ и сюрприз русскоязычным
Государственный ПриватБанк сообщил, что обновил программное обеспечение банкоматов. Теперь там появилась функция поддержки Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе банка.
"В банкоматах и терминалах самообслуживания ПриватБанка появилась возможность поддержать украинских защитников. Банкоматы: Меню "Помощь ВСУ". Терминалы: "Благотворительность" - "Поддержка Вооруженных сил Украины"", - сообщили в банке.
Кроме этого, если какой-либо пользователь банкомата выберет на языке обслуживания русский, то на экране появится сине-желтый экран и надпись "Слава Украине!".
Ранее ПриватБанк ввел кредитные каникулы для держателей всех кредитных карт банка. Действие каникул начинается 1 марта и продлится до 1 июня 2022 года.
Отметим, что украинские власти призывают бизнес не отказывать украинцам в безналичных расчетах, а самих граждан отдавать предпочтение именно расчетам картой или смартфоном.
"Уважаемые украинцы! Рассчитывайтесь, где возможно, банковскими картами, не наличными! Сегодня наличные деньги сложно перевозить по стране", — призвал украинцев заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.
Экономическая правда
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