ПриватБанк обновил банкоматы: добавили поддержку ВСУ и сюрприз русскоязычным

Государственный ПриватБанк сообщил, что обновил программное обеспечение банкоматов. Теперь там появилась функция поддержки Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе банка.

"В банкоматах и ​​терминалах самообслуживания ПриватБанка появилась возможность поддержать украинских защитников. Банкоматы: Меню "Помощь ВСУ". Терминалы: "Благотворительность" - "Поддержка Вооруженных сил Украины"", - сообщили в банке.

Кроме этого, если какой-либо пользователь банкомата выберет на языке обслуживания русский, то на экране появится сине-желтый экран и надпись "Слава Украине!".

Ранее ПриватБанк ввел кредитные каникулы для держателей всех кредитных карт банка. Действие каникул начинается 1 марта и продлится до 1 июня 2022 года.

Отметим, что украинские власти призывают бизнес не отказывать украинцам в безналичных расчетах, а самих граждан отдавать предпочтение именно расчетам картой или смартфоном.

"Уважаемые украинцы! Рассчитывайтесь, где возможно, банковскими картами, не наличными! Сегодня наличные деньги сложно перевозить по стране", — призвал украинцев заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.

Экономическая правда