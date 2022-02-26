Приватбанк ввел каникулы по всем кредитным картам.

В ПриватБанке сообщили о введении кредитных каникул для физических лиц по всем кредитным картам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитные каникулы начнут действовать с 1 марта 2022 года. Все клиенты-владельцы кредитных карт будут переведены на этот режим автоматически.

"Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа; действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карта Универсальная, Картка Универсальная Gold и премиальными картами", — сообщили в банке.

Там отмечают, что кредитные каникулы будут действовать также для карточек, которые просрочили обязательства сроком до 90 дней включительно. Клиенты банка могут вносить средства на свои карты в течение каникул по собственному желанию.

Подробные условия работы режима кредитных каникул банк планирует разослать клиентам через Приват24, а также разместить на официальном сайте.

Экономическая правда