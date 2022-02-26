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ПриватБанк снова разрешил пользоваться кредитным лимитом клиентам

Суббота, 26 февраля 2022, 10:50

ПриватБанк восстановил возможность использования кредитных средств для своих клиентов.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"С сегодняшнего дня возможность пользоваться кредитными средствами будет восстановлена ​​в пределах установленного лимита на карте. Повышение кредитного лимита будет недоступно, но вы сможете пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита", — сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.

24 февраля ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт.

Ранее в ПриватБанке заявили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.

Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлили на 180 дней.

Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

Экономическая правда

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Приватбанк

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